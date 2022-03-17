"Diyarbakır Zerzevan Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne katılım başvuruları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"Diyarbakır Zerzevan Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne katılım başvuruları başladı

17.03.2022 11:04
"Diyarbakır Zerzevan Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne katılım başvuruları başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevince düzenlenecek, "2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne katılım başvuruları başladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevince düzenlenecek, "2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne katılım başvuruları başladı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde, Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliğinin destek ve katkılarıyla 2-5 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılacaklar, başvurular tamamlandıktan sonra, kura yoluyla belirlenecek. Etkinliği 1000 kişi takip edebilecek ve detaylarına TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Başvurular, 15 Nisan'a kadar devam edecek.

YORUMLAR
500
65 yaş üstündekilerin yüzde 30'u en az 4 ilaç kullanıyor 65 yaş üstündekilerin yüzde 30'u en az 4 ilaç kullanıyor Vali Karaloğlu, kooperatif marketin açılışını yaptı Vali Karaloğlu, kooperatif marketin açılışını yaptı

Diyarbakır, Araştırma, gençlik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Diyarbakır Zerzevan Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılım başvuruları başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
10:59 Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!
10:56 UNİCEF açıkladı: Ukrayna'daki savaşta her 1 saniyede bir çocuk mülteci oluyor
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
10:35 Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi
10:32 Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:34:20. #1.13#
SON DAKİKA: "Diyarbakır Zerzevan Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne katılım başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement