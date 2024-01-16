DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, 2023\'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafları oyladı

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çokçetin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı fotoğrafını oylayan Çokçetin, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Çokçetin, deprem kategorisindeki fotoğrafı, felaketin içerisinde bir nebze de olsa umut göstergesi olduğu için seçtiğini, Gazze kategorisindeki fotoğrafı da çok içten bulduğunu söyledi.

"Çevre-yaşam" kategorisindeki kareleri inceleyen Çokçetin, Alper Tüydeş'in "Leylek akını" adlı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" adlı fotoğrafını oylayan Çokçetin, seçtiği fotoğraf için "Çok sıra dışı bir görüntü" ifadesini kullandı.

Çokçetin, "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" isimli fotoğrafına oy vererek, Milli Sporcu Mete Gazoz'un bu pozunun adeta başarının bir simgesi niteliğinde olduğunu belirtti.

AA foto muhabirleri tarafından çekilen ve özenle seçilen karelerin hepsinin çok başarılı olduğunu dile getiren Çokçetin, "Gazze ve deprem kategorilerindeki fotoğraflar çok acı, bakmakta ve seçim yapmakta insan zorlanıyor. Ancak bunlar da hayatın bir gerçeği, bunu da fotoğraflara yansıtmışlar." değerlendirmesinde bulundu.