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Doğa Koleji Ankara Çukurambar Kampüsü Robotik Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Doğa Koleji Ankara Çukurambar Kampüsü Robotik Takımı Şampiyon Oldu

Doğa Koleji Ankara Çukurambar Kampüsü 86840M Maschinellkraft Robotik Takımı, VEX Robotics turnuvasında şampiyonluğa ulaştı. Kolej, organizasyonda iki ödüle daha layık görüldü.

Doğa Koleji Ankara Çukurambar Kampüsü Robotik Takımı Şampiyon Oldu
17.01.2024 - 16:46,
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Doğa Koleji Ankara Çukurambar Kampüsü 86840M Maschinellkraft Robotik Takımı, VEX Robotics turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Guinness Rekorlar Kitabına "Dünyanın En Büyük Robotik Yarışması" olarak giren VEX Robotics'te, 11 lise robotik takımı İstanbul'da yarıştı.

Doğa Koleji Ankara Çukurambar Kampüsü 86840M Maschinellkraft Robotik Takımı, turnuvada kupanın sahibi oldu.

Kolej, organizasyonda iki ödüle daha layık görüldü. Doğa Koleji Çayyolu Kampüsü 86840C Veritas Robotik Takımı, Yenilik Ödülünü (Innovate Award); Doğa Koleji Bahçeşehir Kampüsü 34115A Hype Teens Robotik Takımı ise Düşünce Ödülünü (Think Award) elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Teknoloji Dersleri Bölüm Başkanı Reşit Şafak Gedik, öğrenme süreçlerinin sadece dersle kalmaması gerektiğini belirterek, "Öğrencilerin proje, etkinlik ve turnuvalarla mühendislik, problem çözme, analitik düşünme, takım çalışması gibi yeteneklerini geliştirmek, en önemli amaçlarımızdan biri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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