Doğal Afetler Tarımda Zorluklar Yarattı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Afetler Tarımda Zorluklar Yarattı

TZOB Başkanı Bayraktar, doğal afetlerin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini ve yardımların artırılması gerektiğini belirtti.

24.12.2024 10:16
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son zamanlarda yaşanan doğal afetlerin tarımsal üretimi etkilediğine işaret ederek, "Bu sebeple doğal afetlerin sonrasında yapılan yardımlar artırılmalı, çiftçilerimiz ayakta tutulmalıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar yazılı açıklamasında, ülkede yaşanan doğal afetlerin sayısının ve şiddetinin her geçen gün arttığını belirterek, bu durumun en çok doğa koşullarına bağlı üretim yapan çiftçileri etkilediğini belirtti.

Geçen yıl meydana gelen doğal afetlerin sayısının 10 yıl öncesine göre 3 kat arttığını aktaran Bayraktar, "Bu yılın 8 ayında 900 doğal afet meydana geldi. Bu afetlerin yüzde 36'sı şiddetli yağış ve sel, yüzde 22'si dolu, yüzde 21'i fırtına ve hortum şeklinde gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Samsun'un Bafra ilçesinde ağustos ve eylül aylarında şiddetli yağış sebebiyle meydana gelen selde, karnabahar, brokoli ve lahana gibi ürünlerin su altında kaldığını anımsattı.

Bu afetin, hem çiftçilerin emeklerini boşa çıkardığını hem de ürün fiyatlarının artmasına sebep olduğunu belirten Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

" Çanakkale'nin Biga ilçesinde ekim ayında 45 bin dekar alanda dolu afeti oldu ve çeltik alanlarının tamamı zarar gördü. Ziraat odamızdan aldığımız bilgilere göre, aradan geçen sürede henüz çiftçilerimizin yaralarını saracak bir gelişme olmadı. Üreticilerimizin üretime devam edebilmesi için destekler acilen ödenmelidir."

"Çiftçilerimizi tarımsal üretimden koparmamak birincil gayemiz olmalı"

Bayraktar, devlet destekli tarım sigortaları sayesinde sigortalı çiftçi sayısında artış olsa da bunun yeterli olmadığını bildirdi.

Devlet desteği artırılarak primlerin çiftçiler için daha makul düzeye çekilmesi gerektiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin sigortaya olan ilgilerini artırmak için istekleri ve beklentileri daha fazla dikkate alınmalıdır. Çiftçilerimizi tarımsal üretimden koparmamak ve ülkenin gıda arzını korumak birincil gayemiz olmalıdır. Hali hazırda yüklü borçlar altına girerek tarımsal üretim yapan çiftçilerimizin ekonomisi birkaç saat içinde yaşanıp biten doğal afetlerle sarsılmaktadır. Bu sebeple doğal afetlerin sonrasında yapılan yardımlar artırılmalı, çiftçilerimiz ayakta tutulmalıdır. Gıda enflasyonunun körüklenmesine sebep olacak doğal afetlerde çiftçilerimize daha fazla destek olunmalıdır."

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Afetler Tarımda Zorluklar Yarattı - Son Dakika

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