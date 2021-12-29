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Doğal gaz dağıtımı için uygulanan merkez ilçe nüfus şartı indirildi - Son Dakika

Doğal gaz dağıtımı için uygulanan merkez ilçe nüfus şartı indirildi

29.12.2021 12:15
Doğal gaz dağıtımı için uygulanan merkez ilçe nüfus şartı indirildi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştıracak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelere Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından doğal gaz ulaştırılacak. Ayrıca, merkez nüfusu 10 bin ve üzerinde olan ilçelere de Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı ile doğal gaz götürülebilecek.

NÜFUS ŞARTI 20 BİNDİ

Daha önce 24 Eylül 2020'de açıklanan kararda doğal gaz ulaştırılacak ilçe merkezi için nüfus şartı 20 bin ve üzeri olarak duyurulmuştu.

İLGİLİ İLÇELER İÇİN İŞLEMLER BAŞLATILACAK

Kararın yürürlüğe girişinden itibaren 3 ay içinde merkez nüfusu 15 ile 20 bin arasında olan ilçeler için gerekli işlemler başlatılacak. Söz konusu karar, yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Togo Cumhuriyeti, Doğalgaz, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğal gaz dağıtımı için uygulanan merkez ilçe nüfus şartı indirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doğal gaz dağıtımı için uygulanan merkez ilçe nüfus şartı indirildi - Son Dakika
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