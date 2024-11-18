Doğal Gaz Fiyatı 12 Bin 100 Lira

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 45 bin 400 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 392 bin 414 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 100 lira, gaz ticaret miktarı ise 666 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 705 lira, satış fiyatı ise 11 bin 495 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 114 bin 966 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 208 milyon 136 bin 324 metreküp olarak kayıtlara geçti.