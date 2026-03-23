Doğal Gaz Fiyatı 14.401 Lira

23.03.2026 14:21
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14.401 lira, işlem hacmi 4 milyon lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 401 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 964 bin 671 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 364 bin 544 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 401 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 347 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 121 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 680 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 189 milyon 849 bin 501 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 189 milyon 725 bin 360 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
MEB duyurdu! Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
Advertisement
