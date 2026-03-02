Doğal Gaz Fiyatı Artış Gösterdi - Son Dakika
Doğal Gaz Fiyatı Artış Gösterdi

02.03.2026 14:22
Spot doğal gaz fiyatı 1000 metreküp için 14.507,32 TL olarak belirlendi, işlem hacmi 11 milyon TL.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 507 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 50 bin 652 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 781 bin 560 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 507 lira 32 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 765 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 232 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 781 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 231 milyon 98 bin 970 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 230 milyon 946 bin 520 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Doğal Gaz Fiyatı Artış Gösterdi
