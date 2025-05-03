Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 12.976,49 lira; işlem hacmi 8,7 milyon lira olarak kaydedildi.

03.05.2025 14:58
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 976 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 707 bin 224 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 685 bin 321 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 976 lira 49 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 671 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 625 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 327 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 367 bin 947 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 140 milyon 505 bin 294 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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