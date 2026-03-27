Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

27.03.2026 14:45
Spot doğal gazda 1000 m³ fiyatı 14.470,50 TL, işlem hacmi ise 5,4 milyon TL olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 470 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 455 bin 339 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 263 bin 436 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 470 lira 50 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 377 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 194 lira 3 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 746 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 206 milyon 233 bin 548 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 206 milyon 74 bin 173 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
