Doğal Gaz Fiyatları Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları Artıyor

Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 11.834,49 lira; işlem hacmi 27,7 milyon lira olarak belirlendi.

24.10.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 834 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 27 milyon 657 bin 358 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 174 bin 695 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 834 lira 49 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 344 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 426 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 242 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 164 milyon 187 bin 959 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 163 milyon 335 bin 743 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

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