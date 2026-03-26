Doğal Gaz Fiyatları Artıyor

26.03.2026 14:30
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14,300 TL olarak belirlendi, işlem hacmi ise arttı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 300 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 263 bin 436 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 138 bin 790 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 300 lira 8 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 438 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 15 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 585 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 213 milyon 389 bin 33 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 213 milyon 242 bin 605 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

