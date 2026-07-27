Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
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Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

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Avrupa'da doğal gaz megavatsaat fiyatı 58,70 avroya geriledi, arz endişeleri azaldı.

Avrupa'da ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı, megavatsaat başına 58,70 avrodan işlem görüyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı cuma günü 63,57 avrodan kapandı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün saat 15.45 itibarıyla cuma gününe göre yüzde 7,7 azalışla 58,70 avroya düştü.

Fiyattaki düşüşte, Orta Doğu'da gerilimin azalacağına yönelik işaretlerin arz kesintisi endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

Jeopolitik risklerin azalması enerji piyasalarında genel düşüşe yol açarken, ham petrol fiyatlarındaki sert gerileme de son haftalarda oluşan risk priminin büyük bölümünü ortadan kaldırdı.

ABD ile İran arasında gerilimin yatışacağına ilişkin işaretlerin Orta Doğu kaynaklı arz endişelerini hafifletmesi ve piyasalarda oluşan savaş risk priminin çözülmesiyle doğal gaz fiyatları petrol fiyatlarındaki düşüşü takip etti.

Deniz taşımacılığı güvenliğine ilişkin iyileşen beklentiler, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarının daha sorunsuz gerçekleşeceği öngörüsünü güçlendirirken, LNG kargolarının Avrupa yerine Asya pazarına yönlendirilmesi riskine ilişkin kaygıları da azalttı. Bu gelişme, kış sezonu öncesinde doğal gaz depolarının doldurulma hızına yönelik endişelerin de azalmasını sağladı.

Öte yandan, Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerinde doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 55,3 seviyesinde bulunurken, bu oranın son 5 yılın ortalamasının altında kalması da uzun vadeli arz endişelerini tetikliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

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