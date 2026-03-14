Doğal Gaz Fiyatları Güncellendi

14.03.2026 14:28
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14.852 lira, işlem hacmi 8.586.090 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 852 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 586 bin 90 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 880 bin 667 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 852 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 583 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 594 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 109 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 221 milyon 456 bin 438 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 221 milyon 439 bin 969 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji

