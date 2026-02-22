Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düşüşte - Son Dakika
Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düşüşte

22.02.2026 14:43
Dün spot doğal gaz piyasasında fiyat 14,583 TL, işlem hacmi ise 1.88 milyon TL oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 583 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 881 bin 207 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 200 bin 560 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 583 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 129 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 312 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 853 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 202 milyon 597 bin 213 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 222 milyon 748 bin 847 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

16:11
