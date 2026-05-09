Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düşüşte

09.05.2026 14:51
Spot doğal gaz fiyatı 17.194 lira, işlem hacmi ise 5 milyon 37 bin lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 194 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 37 bin 842 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 627 bin 5 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 194 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 293 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 53 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 334 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 941 bin 4 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 137 milyon 934 bin 42 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

