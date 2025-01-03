Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Güncel Veriler - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Güncel Veriler

Spot doğal gazda fiyat 12,623.60 TL, işlem hacmi ise 3.58 milyon metreküp olarak belirlendi.

03.01.2025 14:47
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 623 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 580 bin 348 oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 664 bin 620 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 623 lira 60 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 284 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 254 lira 78 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 992 lira 42 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 249 milyon 756 bin 802 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 249 milyon 939 bin 799 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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