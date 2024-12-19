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Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 12,474 lira, işlem hacmi ise 19 milyon lira oldu.

19.12.2024 15:17
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 474 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 19 milyon 829 bin 254 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 788 bin 200 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 474 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 606 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 97 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 850 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 274 milyon 217 bin 673 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 273 milyon 494 bin 378 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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