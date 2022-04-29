Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 4,5 arttı - Son Dakika
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Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 4,5 arttı

29.04.2022 12:51
Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 4,5 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak yaklaşık 6 milyar 272 milyon metreküp oldu.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak yaklaşık 6 milyar 272 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 614 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 658 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 12,9 azalırken, LNG ithalatı yüzde 43,5 yükseldi. Toplam doğal gaz ithalatı ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 6 milyar 272 milyon metreküp oldu.

Şubatta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 352 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 481 milyon metreküple ABD, 737 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 1 ve 22,6 azaldı, ABD'den yapılan ithalat ise yaklaşık yüzde 99,2 artış gösterdi.

Şubatta kış şartlarının sert geçmesi ve kuraklık nedeniyle doğal gaz santrallerindeki tüketimin yüksek seyretmeye devam etmesi ithalata artış olarak yansıdı.

Konutların gaz tüketiminde yüzde 29,7 artış

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 16,5 artarak 6 milyar 833 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 3,8 artışla 375 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 10,4 düşüşle 974 milyon metreküpe geriledi.

Geçen yıl şubatta konutlardaki doğal gaz tüketimi ise yüzde 29,7 artarak 3 milyar 514 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stok miktarı düştü

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,2 azalışla 1 milyar 665 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 78'ini 1 milyar 299 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 22'sini 365 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 41, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 10,2 geriledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 4,5 arttı - Son Dakika


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