Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Artışı - Son Dakika
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Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Artışı

19.07.2026 14:28
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Spot doğal gazın referans fiyatı 1000 m³ için 17.391 lira, işlem hacmi ise 10,4 milyon lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 391 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 451 bin 991 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 915 bin 49 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 391 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 601 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 260 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 521 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 86 milyon 484 bin 888 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 86 milyon 611 bin 998 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Artışı - Son Dakika

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