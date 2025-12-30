Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak - Son Dakika
Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak

30.12.2025 18:10
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını; elektrik piyasasında da 2026'da uygulanacak sayaç kontrol, güvence ile kesme-bağlama bedellerini belirledi. Yeni fiyatlar 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanmaya başlayacak.

Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

DOĞAL GAZ DAĞITIMINDA BAĞLANTI VE HİZMET BEDELLERİNİN ÜST SINIRLARI BELİRLENDİ

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2026 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 8 bin 66 lira olacak. İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 7 bin 16 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 4 bin 549 lira olarak belirlendi. Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 2 bin 136 lira, sayaç açma kapama bedeli 206 lira olacak. İç tesisat işlem bedeli ise 121 lira ile 2 bin 776 lira arasında değişecek.

ELEKTRİK PİYASASI İÇİN SAYAÇ, GÜVENCE VE AÇMA-KAPAMA BEDELLERİ

EPDK, elektrik piyasasında 2026'da uygulanacak sayaç kontrol, güvence ile kesme-bağlama bedellerinide tespit etti. Elektrikte gelecek yıl uygulanacak sayaç kontrol bedelleri sayaç türüne göre farklılaştırıldı. Bu kapsamda direkt bağlı tek fazlı aktif veya 3 fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 194 lira olarak belirlendi. Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlarda ise bu tutar 246 lira olarak uygulanacak.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında alınan kararla, 2026'da uygulanacak güvence bedelleri tüketici grupları bazında yeniden düzenlendi. Sanayi ile kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketiciler için birim güvence bedeli kilovat başına 746 lira olarak tespit edildi. Mesken abonelerinde bu tutar 263 lira olurken, şehit aileleri ve muharip gaziler için 131 lira olarak belirlendi. Tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer abonelik gruplarında ise güvence bedeli kilovat başına 354 lira olarak uygulanacak.

2026'da uygulanacak kesme-bağlama bedelleri de gerilim seviyesine göre tespit edildi. Alçak gerilim aboneleri için kesme-bağlama bedeli 140 lira, orta gerilim aboneleri için 1048 lira olacak.

YILBAŞINDAN İTİTBAREN GEÇERLİ

Öte yandan alınan söz konusu kararlar, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • emre123456789 emre123456789:
    az zam yaptinizya. hemen alın gözü doymazlar Allah'ın gunesinden suyundan elektirik üretin zamlı satın müslüman birde sorsak 13 1 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    ne dedi ne dedi? 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak
