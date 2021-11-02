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Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız - Son Dakika

Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız

02.11.2021 18:41

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, sanayi üretiminde kullanılan doğal gaza yapılan yüzde 48'lik zamla ilgili olarak "Bir program yapıp özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu konunun tekrar masaya yatırılmasını sağlamaya gayret edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA İstanbul) açılışında sanayi abonelerine yapılan doğal gaz zammıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dün gelen doğal gaz zammı dolayısıyla sektörün haklı olarak bu konuda bir hassasiyet gösterdiğini ifade eden Büyükdede, "Dün geceden beri İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur ile çeşitli yazışmalar yaptık ve kendisi konuyla ilgili görüşlerini iletti. Aynı zamanda sektördeki arkadaşlarımız doğal gaz zammı konusunda fikirlerini beyan etmişlerdir. Bu konuyla ilgili bakanlık olarak biz burada eğer uygulama tekniğinde bir yanlışlık varsa, uygulama yapısında bir değişiklik arz ediliyorsa bu konuyla ilgili olarak taraflarla bakanlığımız nezdinde bir görüşmeyi koordine edeceğim. Bir program yapıp özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu konunun tekrar masaya yatırılmasını sağlamaya gayret edeceğiz." Şeklinde konuştu.

"BU ZAM DALGASINDAN BİZ DE ŞÜPHESİZ Kİ ETKİLENİYORUZ"

Şu anda BOTAŞ'ın zararına dağıtım yaptığını öne süren Büyükdede, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim üzerimize düşen en önemli görevlerden birisi de şu anda bulunmuş olan kendi gaz tesislerimizin hızla devreye girmesini sağlayabilmek. Bunun için de Filyos'ta çok büyük bir alanda BOTAŞ'a yatırımlar yapmaktayız. Aşağı yukarı 3 milyon metrekare bir alanda çok büyük bir tesisi şu anda devreye almaya çalışıyoruz. Normalde 2023'te hedeflediğimiz bu yapıyı daha erkene alma gayreti içindeyiz. Bütün dünyada bir zam dalgası var. Bu zam dalgasından biz de şüphesiz ki etkileniyoruz. Ama olabildiğince hızlı bir şekilde yerli gazımıza ulaşmamız gerekiyor. Bir de Tuz Gölü'nün altında olduğu gibi doğrudan depolama alanlarımızı optimum ve verimli kullanmamız gerekiyor. Bu konuda bakanlığımızda kurulacak bir koordinasyonla bu konuyu tekrar bir daha masaya yatırıp neler yapılabilirliğini birlikte çözmeye gayret edeceğiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede

Meclis Başkanı, Doğalgaz, İstanbul, Seramik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız - Son Dakika Ekonomi


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