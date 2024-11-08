Doğaseverler İçin Kasım Rotaları - Son Dakika
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Ekonomi

Doğaseverler İçin Kasım Rotaları

Doğaseverler İçin Kasım Rotaları

Obilet, kasımda doğa keşifleri için İstanbul'a yakın ideal noktaları derledi. Polonezköy, Abant ve Tirilye öne çıkıyor.

08.11.2024 11:46
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Obilet, kasım ayında şehre yakın keşif noktalarını doğaseverler için derledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sonbaharın renkleriyle dolu kasım ayı, seyahatseverler için doğa içinde keyifli keşif imkanları sunuyor. Şehirden sadece birkaç saat uzaklıktaki destinasyonlar, sonbaharda doğaseverler ve kültür tutkunlarının tercihi oluyor.

Hem İstanbul'un içinde hem de doğası ve sakinliğiyle bir o kadar dışında bir kaçış rotası olan Polonezköy, doğayla bütünleşmek ama şehirden çok da uzaklaşmak istemeyenler için imkan sunuyor. Polonezköy orman içinde yürüyüş, keyifli kahvaltı ve yeme-içme mekanlarıyla, şehre kısa bir mola vermek için ideal yerler arasında bulunuyor.

Abant'ta doğanın sunduğu eşsiz güzelliklere sahip Abant Gölü ile seyahatseverlerin en sevdiği sonbahar rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Abant'ta göl kenarında yürüyüş yapabilir, ve Bolu'nun lezzetleri tadılabilir.

Tirilye ise İstanbul gibi büyük şehirlere yakın konumu ve zeytin ağaçları arasında eşsiz güzelliğiyle sadece Bursa'nın değil çevredeki yakın şehirlerin de en keyifli sayfiye yerlerinden biri konumunda bulunuyor. Kasım ayında zeytin hasadına da denk gelinebilecek Tirilye'de zeytin alışverişi yapılabilir, deniz kenarında manzara eşliğinde keyifli bir gün geçirilebilir.

Sapanca, tabiatın içinde bol oksijenli bir hafta sonu için tatil planlarına dahil edilebilir. Kuş seslerinin yaprak hışırtılarına karıştığı sonbaharda, Sapanca Gölü etrafında bir doğa yürüyüşü, kasım ayında yapılacak en eğlenceli etkinliklerin başında geliyor.

Kartepe'nin eteklerinde yer alan Maşukiye ise İstanbul gibi büyük şehirlere araçla kaçış mesafesindeki konumu ile ön plana çıkıyor. Maşukiye'de sonbaharda keyifli doğa yürüyüşleri yapabilir, yerel restoranlarda yöresel ürünlerle hazırlanan lezzetler deneyimlenebilir.

Kaynak: AA

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