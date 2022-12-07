Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili hangi siyasi parti hangi ücreti talep etti? İşte detaylar... - Son Dakika
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Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili hangi siyasi parti hangi ücreti talep etti? İşte detaylar...

07.12.2022 14:37

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücrette pazarlıklar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla başladı. Partilerin asgari ücret talepleri de yeniden gündeme gelirken CHP asgari ücret talebini 10 bin lira olarak açıklamış, İYİ Parti 9 bin 600, HDP ise 12 bin 500 TL olarak duyurmuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantısı başladı. Toplantıda hem işçi hem de işveren tarafları taleplerini iletecek.

ASGARİ ÜCRETTE KİM NE DEDİ?

Bugüne kadar bazı parti ve sendikalar asgari ücrete ilişkin görüşlerini paylaştı. Buna göre, DİSK olması gereken rakamı 13 bin 200 TL olarak açıkladı, Halk-iş ve CHP ise 10 bin, İYİ Parti 9.600, HDP 12.500 TL olarak açıkladı. Ayrıca Türk-İş ise pazarlığa 7.785 TL'den başlayacaklarını söyledi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl asgari ücret, 16 Aralık 2021 Perşembe günü yapılan dördüncü ve son toplantının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrete 2022 yılı için yüzde 50,5 oranında zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50,5'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

2022 yılı için yapılacak zammı belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz sene ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştirmiş ve yeni asgari ücret 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu sene ise, 2023 yılı için ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 6-7-8 Aralık tarihleri arasında yapacağı tahmin ediliyor. Ancak 2023 asgari ücretin tam olarak ne zaman belli olacağı bilinmiyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

YORUMLAR (1)
  • Sami Göksu: Bu partilere bakın ülkeyi tam kausa sürüklemek milleti sokağa dökmek şizofren şarkülü sarsmış zihniyeti bozuk asgari ücreti yükseltmek işvereni yıpratmak milleti işsiz bırakmak hayalci olmayın 7600 makul dür sonra bu rakam üzerinden rant sağlayanlara bakın gereğini yapın Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Milyonların gözünü çevirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı Milyonların gözünü çevirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili hangi siyasi parti hangi ücreti talep etti? İşte detaylar... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili hangi siyasi parti hangi ücreti talep etti? İşte detaylar... - Son Dakika
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