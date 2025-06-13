Doğrudan Satışlar Yönetmeliği Taslağı Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğrudan Satışlar Yönetmeliği Taslağı Açıklandı

13.06.2025 09:39
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Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemlerinin güvenilirliğini artırmak için yeni düzenleme taslağını duyurdu.

TİCARET Bakanlığı, Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik taslağının kamuoyu ve ilgili kurumların görüşüne açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, doğrudan satış sistemlerinin güvenilir, adil ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması amacıyla önemli bir adım atıyoruz. Ekonomiye sağladığı katkı, girişimcilik fırsatlarını artırması ve esnek çalışma imkanı sunması bakımından önem taşıyan doğrudan satış sistemleri, Ticaret Bakanlığımız tarafından hazırlanan yeni bir yasal çerçeveyle daha güçlü bir zemine oturtuluyor. Bu kapsamda, Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik taslağı, kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldı. Yeni düzenleme ile hem tüketicilerin korunması, hem de sektördeki yasa dışı uygulamaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir" denildi.

Doğrudan satış sistemlerinin, zaman zaman piramit yapı benzeri yasa dışı oluşumlara zemin hazırlayabildiği belirtilerek, "Bu durum, tüketici mağduriyetlerine yol açarken sektörün güvenilirliğini de zedelemektedir. Ticaret Bakanlığı olarak bu sorunun önüne geçmek amacıyla, 7529 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, doğrudan satış sistemlerine özel hükümler içeren 47/A maddesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a eklenmiştir" ifadelerine yer verildi.

'İLK KAPSAMLI YASAL DÜZENLEME'

Yönetmelik taslağında yer alan temel başlıklar şöyle sıralandı:

"Yönetmelik taslağı, doğrudan satış sektörüne yönelik ilk kapsamlı yasal düzenleme olma niteliğini taşımakta olup taslak yönetmelikte şu temel başlıklar ayrıntılı olarak ele alınmaktadır;? tüketicilerin sahip olduğu haklar, doğrudan satış şirketlerinin tabi olacağı ilke ve esaslar, ??Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek yetki belgesi ile doğrudan satış şirketlerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, doğrudan satış sistemleri ile yasa dışı piramit yapılar arasındaki farkların objektif kriterlerle belirlenmesi. Bu düzenleme ile doğrudan satış sektörünün sağlıklı, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi, aynı zamanda tüketicilerin korunması ve potansiyel mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesi sürecinde kamuoyunun katkı ve değerlendirmelerini önemsiyor; yönetmelik taslağının geniş katılımlı bir istişare süreciyle nihai haline kavuşmasını hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğrudan Satışlar Yönetmeliği Taslağı Açıklandı - Son Dakika

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