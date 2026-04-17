Doğtaş teslimat sorunu: 95 gün geçti, ürün teslim edilmedi

İstanbul’da yaşayan A.Y., 31 Aralık 2025 tarihinde bir Doğtaş mağazasından konsol siparişi verdi. Sözleşmede teslim süresi 60 gün olarak belirtilirken, teslim tarihi 28 Şubat 2026 olarak kaydedildi.

Belirtilen sürenin dolmasına rağmen ürün teslim edilmedi. Siparişin üzerinden 95 gün geçtiği halde teslimatın gerçekleşmediği bildirildi.

Müşteri, kendisine verilen yeni teslim tarihinde de ürünün ulaştırılmadığını, teslimat günü boyunca evde beklediğini ancak herhangi bir teslimat yapılmadığını ifade etti.

"GARANTİ SÜRESİ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR, BEN MOBİLYAMI BEKLİYORUM"

Süreç devam ederken müşterinin telefonuna “Mobilyanız teslim edilmiştir. Garanti süreniz başlamıştır” mesajı gönderildi.

Konuyla ilgili defalarca genel merkeze ulaşmaya çalışan A.Y., duruma isyan ederek "Ürün yok, ama garanti başlamış. Bunu nasıl anlatacaksınız? Garanti süresi işlemeye devam ediyor, ben ise hâlâ mobilyamı bekliyorum" ifadelerini kullandı. Müşteri, ürün teslim edilmemesine rağmen garanti sürecinin başlatıldığını belirtti.

Öte yandan çeşitli tüketici platformlarında Doğtaş hakkında benzer içerikli şikâyetlerin yer aldığı, bu şikâyetlerde gecikmeler ve teslim edilmediği belirtilen ürünlere ilişkin bildirimlerin bulunduğu görüldü.

Konuya ilişkin olarak Doğtaş tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı öğrenildi.