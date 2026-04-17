Doğtaş teslimat sorunu: 95 gün geçti, ürün teslim edilmedi
Doğtaş teslimat sorunu: 95 gün geçti, ürün teslim edilmedi

17.04.2026 13:51
Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarından Doğtaş’a ilişkin bir teslimat şikayeti gündeme geldi. Doğtaş, sözleşmede taahhüt ettiği 60 günlük teslimat süresini aşarak müşterisini mağdur etti. 95 gün geçmesine rağmen ürün teslim edilmezken, müşteri telefonuna gelen "Mobilyanız teslim edildi, garanti süreci başladı" mesajıyla şok yaşadı.

İstanbul’da yaşayan A.Y., 31 Aralık 2025 tarihinde bir Doğtaş mağazasından konsol siparişi verdi. Sözleşmede teslim süresi 60 gün olarak belirtilirken, teslim tarihi 28 Şubat 2026 olarak kaydedildi.

Belirtilen sürenin dolmasına rağmen ürün teslim edilmedi. Siparişin üzerinden 95 gün geçtiği halde teslimatın gerçekleşmediği bildirildi.

Müşteri, kendisine verilen yeni teslim tarihinde de ürünün ulaştırılmadığını, teslimat günü boyunca evde beklediğini ancak herhangi bir teslimat yapılmadığını ifade etti.

"GARANTİ SÜRESİ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR, BEN MOBİLYAMI BEKLİYORUM"

Süreç devam ederken müşterinin telefonuna “Mobilyanız teslim edilmiştir. Garanti süreniz başlamıştır” mesajı gönderildi.

Konuyla ilgili defalarca genel merkeze ulaşmaya çalışan A.Y., duruma isyan ederek "Ürün yok, ama garanti başlamış. Bunu nasıl anlatacaksınız? Garanti süresi işlemeye devam ediyor, ben ise hâlâ mobilyamı bekliyorum" ifadelerini kullandı.  Müşteri, ürün teslim edilmemesine rağmen garanti sürecinin başlatıldığını belirtti.

Öte yandan çeşitli tüketici platformlarında Doğtaş hakkında benzer içerikli şikâyetlerin yer aldığı, bu şikâyetlerde gecikmeler ve teslim edilmediği belirtilen ürünlere ilişkin bildirimlerin bulunduğu görüldü.

Konuya ilişkin olarak Doğtaş tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı öğrenildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
