Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Rol Model Programı'nın ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Rol Model Programı'nın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Rol Model Programı\'nın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın faydalanıcısı olduğu TRB2 Bölgesi'nde yürütülen Ortak Kullanım Atölyelerinin Kurulması Projesi kapsamında gerçekleştirilen Rol Model Programı'nın ilk toplantısı Van'da yapıldı. Program kapsamında seçilen 15 firma, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, dış ticaret ve üretim süreçleri gibi farklı alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri alacak.

24.04.2024 16:23
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Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) faydalanıcısı olduğu TRB2 Bölgesi'nde 'Ortak Kullanım Atölyelerinin Kurulması (ORTKA) Projesi' kapsamında yürütülen Rol Model Programı'nın ilk toplantısı yapıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının faydalanıcısı olduğu TRB2 Bölgesi'nde Ortak Kullanım Atölyelerinin Kurulması (ORTKA) Projesi kapsamında yürütülen Rol Model Programı'nın ilk toplantısı, programın Van ilindeki paydaşları olan firmaların temsilcilerinin katılımıyla Van'da DAKA merkez binasında gerçekleştirildi. DAKA'dan yapılan açıklamada, Rol Model Programı'na Van, Muş ve Bitlis illerinde metal, mobilya/ahşap ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren 15 firmanın seçildiği belirtilerek, "Seçilen firmalara başta kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, dış ticaret ve üretim süreçleri olmak üzere farklı alanlarda teknik ve idari eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecektir. Programın temel amacı, 6 ay boyunca verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile firmaların kurumsallaşmalarını ve üretim süreçlerini geliştirerek daha rekabetçi olmalarını sağlamaktır. Program, Muş ve Bitlis'te yapılacak toplantılarla devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Rol Model Programı'nın ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

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