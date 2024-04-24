Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Rol Model Programı\'nın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Ekonomi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) faydalanıcısı olduğu TRB2 Bölgesi'nde 'Ortak Kullanım Atölyelerinin Kurulması (ORTKA) Projesi' kapsamında yürütülen Rol Model Programı'nın ilk toplantısı yapıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının faydalanıcısı olduğu TRB2 Bölgesi'nde Ortak Kullanım Atölyelerinin Kurulması (ORTKA) Projesi kapsamında yürütülen Rol Model Programı'nın ilk toplantısı, programın Van ilindeki paydaşları olan firmaların temsilcilerinin katılımıyla Van'da DAKA merkez binasında gerçekleştirildi. DAKA'dan yapılan açıklamada, Rol Model Programı'na Van, Muş ve Bitlis illerinde metal, mobilya/ahşap ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren 15 firmanın seçildiği belirtilerek, "Seçilen firmalara başta kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, dış ticaret ve üretim süreçleri olmak üzere farklı alanlarda teknik ve idari eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecektir. Programın temel amacı, 6 ay boyunca verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile firmaların kurumsallaşmalarını ve üretim süreçlerini geliştirerek daha rekabetçi olmalarını sağlamaktır. Program, Muş ve Bitlis'te yapılacak toplantılarla devam edecektir" denildi. - VAN