Doğu Ekspresi 10 Bin Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu Ekspresi 10 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

05.03.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 kış sezonunu 10,166 yolcu ile tamamladı ve 60 sefer gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın en güzel demir yolu rotaları arasında yer alan Ankara- Kars güzergahında işletilen Turistik Doğu Ekspresi'nin, 2025-2026 kış döneminde 10 bin 166 yolcuya hizmet vererek sezonu tamamladığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonuna ilişkin bilgi verdi.

Ekspresin sezonun son seferini Kars-Ankara yönünde 3 Mart'ta tamamladığını belirten Uraloğlu, "Dünyanın en güzel demir yolu rotaları arasında yer alan Ankara-Kars güzergahında işletilen Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 kış döneminde 10 bin 166 yolcuya hizmet vererek sezonu tamamladı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 2019'dan bu yana her yaştan, her coğrafyadan insanı Anadolu'nun eşsiz doğası ve kültürüyle buluşturan Turistik Doğu Ekspresi'nin, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgiyle karşılandığına işaret etti.

Sezonda 60 sefer gerçekleştirdi

Sadece yerli değil, yabancı turistlerin de ilgi odağı olan ekspresin, Türkiye'nin zenginliklerini demir yolları ile dünyaya tanıtmanın en etkili araçlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Bugüne kadar 91 bini aşkın seyahatsever ve fotoğraf tutkunu, Turistik Doğu Ekspresi ile unutulmaz bir deneyim yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 22 Aralık 2025'te sezona başlayan Turistik Doğu Ekspresi'nin, Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde 30 olmak üzere 60 sefer gerçekleştirdiğini bildirdi.

Turistik trenin, 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonuyla yolculara hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu,"Ekspres, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars-Ankara yönünde de İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik turizm amaçlı duruşlar gerçekleştirdi. Bu molalarda, yolculara güzergah üzerindeki şehirlerin doğal, tarihi ve kültürel mirası tanıtıldı." ifadesini kullandı.

Sezonda 126 üniversite öğrencisi misafir edildi

Uraloğlu, ayrıca Bakanlık tarafından üniversitelerde düzenlenen U-FEST kapsamında çekilişe katılan 126 öğrencinin Turistik Doğu Ekspresi'nde misafir edildiğini belirtti.

Gençlerin, Anadolu'nun kültürel ve doğal mirası yanında demir yollarını keşfetme fırsatını bulduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"UFEST Ulaştırma Gençlik Festivalleri kapsamında kura ile belirlenen üniversite öğrencilerimiz, 'UFEST Gençliği ile Turistik Doğu'da Buluşuyoruz' temasıyla yapılan çalıştaylarda demir yolu sektörünü de yakından tanıma fırsatı buldu. Hem keyifli hem de öğretici bir programla öğrencilerimizin yolculuk deneyimini zenginleştirdik. Yolculuk süresince gençlerin tren içi hizmetler, gar ve istasyon duruşlarına ilişkin gözlemleri ve önerilerini de dikkate aldık, onların geri bildirimleri bizim için çok önemli. Demir yollarının geleceğini inşa ederken gençlerimizin vizyonuna ihtiyacımız var."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Doğu Ekspresi, Etkinlikler, Ekonomi, Kültür, Ulaşım, Ankara, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Ekspresi 10 Bin Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:01:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Doğu Ekspresi 10 Bin Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.