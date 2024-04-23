Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Ziraat Odaları, 2024 yılı yaş çay fiyatının en az 25 TL olması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Ziraat Odaları, 2024 yılı yaş çay fiyatının en az 25 TL olması gerektiğini belirtti

Doğu Karadeniz Bölgesi\'ndeki Ziraat Odaları, 2024 yılı yaş çay fiyatının en az 25 TL olması gerektiğini belirtti

Rize, Artvin, Trabzon ve ilçelerinde bulunan Ziraat Odası Başkanları, 2024 yılı yaş çay fiyatıyla ilgili çalışmalar yaparak üreticilerin maliyetlerini karşılayabilecek bir taban fiyatın belirlenmesi gerektiğini açıkladı. Rize'de bir araya gelen başkanlar, yaş çay taban fiyatının en az 25 TL olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca organik yaş çayın fiyatının da iki katı olarak belirlenmesi talep edildi.

23.04.2024 19:26
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Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Ziraat Odaları toplanarak 2024 yılı yaş çay fiyatında üreticiler için en az 25 TL olması gerektiğini ifade etti.

Rize, Artvin, Trabzon ve ilçelerinde bulunan Ziraat Odası Başkanları 2024 yılı yaş çay fiyatıyla ilgili çalışmalarda bulundu. Çalışmaların ardından üreticilerin maliyetlerinin karşılanabileceği bir yaş çay taban fiyatıyla ilgili açıklamada bulundu. Rize'de bir araya gelen başkanlar çay üreticisi için yaş çay taban fiyatının en az 25 TL olarak açıklanması gerektiğini söyledi.

Üreticilerin maliyetlerini gidermesi için yaş çayda taban fiyatının 25 TL olması gerektiğine vurgu yapan Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, "2024 yılı yaş çay taban fiyat çalışmamızı açıklamak üzere Rize, Artvin, Trabzon, Ziraat Odaları yani İkizdere Kalkandere, İyidere, Derepazarı, Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Çamlıhemşin, Fındıklı, Hopa, Arhavi, Borçka, Of, Hayrat, Sürmene, Araklı, Dernek Başkanı ve Tirebolu başkanları olarak kamuoyuna açıklamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ziraat Oda başkanları bölgelerinde yapmış oldukları yaş çay maliyet belirleme çalışmaları sonucunda odalarımızın ortaya koymuş olduğu yaş, yaprak, taban fiyatının ekonomik koşullar ve bölgedeki tarımın sürdürülebilir bölge kökünü önleme adına üreticilerimizin doğduğu yerde doyması için yaş çay taban fiyatının belirlenecek olan yaş çay taban fiyatının 25 TL olmasını talep ediyoruz. Ayrıca organik yaz çayın belirlenecek olan yasa ile fiyatının iki katı olarak belirlenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Artvin, Rize, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Ziraat Odaları, 2024 yılı yaş çay fiyatının en az 25 TL olması gerektiğini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Ziraat Odaları, 2024 yılı yaş çay fiyatının en az 25 TL olması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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