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Doğu Karadeniz'de ihracat 1 milyar doları aştı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de ihracat 1 milyar doları aştı

01.10.2021 12:22
Doğu Karadeniz'de ihracat 1 milyar doları aştı, System.String[]

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bu yılın ilk 9 ayında 1 milyar 59 milyon 707 bin 495 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bu yılın ilk 9 ayında 1 milyar 59 milyon 707 bin 495 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İhracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış yaşandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden yapılan açıklamada, bu yılın ocak-eylül döneminde Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 1 milyar 59 milyon 707 bin 495 dolar tutarında ihracat gerçekleştiği belirtildi. İhracatta Trabzon'da yüzde 2, Rize'de yüzde 45 oranında artış görülürken, en yüksek artış ise yüzde 60 ile Gümüşhane'de yaşandı. Rize ve Gümüşhane'de yüksek oranlı artışlardaki en önemli etkenin bu illerden en çok ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürünlerinin dünya geneli birim fiyatlarının önceki yıllara göre artış göstermesi olduğu kaydedildi. Artvin ihracatında ise yüzde 5 oranında düşüş yaşanırken, bu durumun ilin en önemli pazarı olan Gürcistan'a yapılmakta olan yaş meyve sebze ihracatında önceki yıllara oranla talep düşüklüğünden kaynaklandığı bildirildi.

128 farklı ülkeye ihracat yapıldı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden yılın ilk 9 ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler ise sırasıyla 531 milyon 551 bin 531 dolar tutarında ihracat ile fındık ve mamulleri, 143 milyon 480 bin 924 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve ve sebze, 143 milyon 171 bin 697 dolar tutarında ihracatla maden ve metal ürünleri, 84 milyon 697 bin 21 dolar tutarında ihracatla su ürünleri, 33 milyon 465 bin 484 dolar tutarında ihracatla otomotiv endüstrisi, 18 milyon 458 bin 727 dolar tutarında ihracatla savunma sanayi olarak sıralandığı öğrenildi. Bölgeden gerçekleşen ihracatta yüksek artış oranını yakalayan sektör yüzde 93 artış ile savunma sanayii oldu. Maden metaller sektörü ve otomotiv endüstrisi sektörleri ihracatında yüzde 61, yaş meyve sebze ihracatında ise yüzde 24 gibi yüksek oranlı artışlar yaşandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2021 yılı ilk 9 ayında 128 farklı ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan oldu. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarken, Rusya Federasyonu'na ihracatta yüzde 35 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatta ise yüzde 47 artış sağlandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden yapılan ihracatın yılın 9 ayında 1 milyar dolar sınırını aşmış olmasının gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi. Kalyoncu, bölge ihracatçılarının yurt dışı pazarlardaki yoğun rekabet ortamı ve içerde de maliyet baskılarına rağmen gösterdiği bu başarı ile övündüklerini belirterek, bölge ihracat yılının iyi bir ihracat performansı ile kapatacağından ümitli olduklarını ifade etti. - TRABZON

Doğu Karadeniz'de ihracat 1 milyar doları aştı

Doğu Karadeniz Bölgesi, İhracat, Trabzon, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'de ihracat 1 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'de ihracat 1 milyar doları aştı - Son Dakika
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