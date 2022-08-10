Doğu Karadeniz'de "Sel Tırmığı Projesi" ilk Trabzon'da uygulanıyor

Doğu Karadeniz'de "Sel Tırmığı Projesi"nin, ilk olarak Trabzon'da inşa edilmeye başlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'a son 19 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Trabzon- Akçaabat Söğütlü Vadisi Islahı 2. kısım inşaatında da çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Akca, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere Akçaabat, Trabzon'un en büyük ilçesi konumunda. Şu anda çalışmaları devam eden Akçaabat Söğütlü Vadisi ıslahı inşaatı ile Söğütlü Deresi'nde taşkın risklerini minimize etmeyi hedefliyoruz. Taşkınla mücadele de yapısal tedbirler kapsamında yenilikçi projelerimizden olan sel tırmığı projesini Doğu Karadeniz'de ilk olarak Söğütlü Deresi'nde uyguluyoruz."

Akca, Söğütlü Vadisi ıslahı 2. kısım inşaatı kapsamında, Söğütlü Deresi'nde 831 metre beton temel imalatı, 350 metre kargir duvar, Hamam Deresi'nde ise 74 metre betonarme konsollu U kanal imalatı yapıldığına dikkati çekerek, "Söz konusu işimizin muhtevasında yer alan sel tırmığı inşaatı da devam ediyor. Sel tırmığı sayesinde yukarı havzalardan gelebilecek odun, kütük gibi yüzücü malzemeleri tuzaklayıp mansaptaki köprü ve menfezleri tıkamasının önüne geçmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Söğütlü Vadisi ıslahı işinde şu anda yüzde 20 fiziki gerçekleşme sağladıklarına dikkati çeken Akca, gelecek yıl işi tamamlayıp Akçaabat'ta taşkın risklerini azaltmış olacaklarını kaydetti.