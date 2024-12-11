Doğu Karadeniz'den 32 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz'den 32 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz, Türk Devletleri Teşkilatı'na 11 ayda 32 milyon 934 bin dolarlık ihracat yaptı.

11.12.2024 12:18
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Doğu Karadeniz'den yılın ocak-kasım döneminde Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine 32 milyon 934 bin 728 dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgeden Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine 25 sektörden ihracat gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemdeki ihracattan 32 milyon 934 bin 728 dolar kazanç sağlandı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen sektör, 4 milyon 419 bin 455 dolarla hububat, bakliyat, unlu mamuller ve çikolata ürünleri oldu. Bu ürünleri, 4 milyon 374 bin 376 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 3 milyon 146 bin 57 dolarla mobilya ve ağaç mamulleri takip etti.

Doğu Karadeniz'den yılın 11 ayında Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine en fazla ihracat Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Trabzon'dan bu dönem Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine 12 milyon 28 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu ülkelere bölgeden yapılan ihracatın değerde yüzde 37'lik kısmı Trabzon'dan oldu.

Doğu Karadeniz'den en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan olarak sıralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Doğu Karadeniz, Ekonomi, İhracat, trabzon, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den 32 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

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