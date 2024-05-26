Doğu Karadeniz'den yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz'den yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı arttı

Doğu Karadeniz\'den yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı arttı

Doğu Karadeniz'den yılın 4 ayında yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı, yüzde 6 artarak 43 milyon 52 bin 295 dolara ulaştı. Bölgeden 69 ülkeye 118 bin 718 ton yapı ve inşaat malzemesi ihraç edildi. Gürcistan'a yapılan ihracatın yüzde 42'lik kısmı oluşturdu.

26.05.2024 11:09
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Doğu Karadeniz'den yılın 4 ayında yapılan yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı, yüzde 6 artarak 43 milyon 52 bin 295 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 69 ülkeye 118 bin 718 ton yapı ve inşaat malzemesi ihraç edildiğini söyledi.

Bu satışlardan 43 milyon 52 bin 295 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, yapı ve inşaat malzemesi ihracatının, 100 bin 785 ton karşılığı 40 milyon 795 bin 151 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 18, değerde de yüzde 6 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat malzemeleri ihracatının her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, yılın 4 ayında 69 ülkeye dış satım yapıldığını belirtti.

En fazla ihracatın Gürcistan'a gerçekleştirildiğine işaret eden Kalyoncu, "Toplam ihracatın yüzde 42'lik kısmı Gürcistan'a yapıldı. Fas, Libya ve Irak'a ihracatta da önemli artışlar kaydedildi." dedi.

Kalyoncu, ihracatta ülke çeşitliliğini artırma gayretinde olduklarını vurgulayarak, "Sektör ihracatının daha üst rakamlara ulaştırılması amacıyla DKİB olarak çalışmalar yürütüyoruz. Gerçekleştirilen projelerle önümüzdeki dönemde Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerine ağırlık vererek ticaret heyetleri ile ihracatı daha da üst rakamlara ulaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı arttı - Son Dakika

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