Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı'na çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı'na çıktı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı\'na çıktı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Anadoludakiler Projesi kapsamında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na çıktı. Proje ile yerel ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor. Projelerin asgari bütçesi 1 Milyon TL olacak ve öncelikli olarak istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk içermesi isteniyor.

01.07.2024 10:01
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Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinde faaliyetlerini sürdüren Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), ülke çapında başlatılan program kapsamında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı'na çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "SOGEP-Anadoludakiler" proje teklif çağrısına çıkıldı.

"Anadoludakiler" projesiyle, toprakların tarımsal bereketinin, mutfak kültürünün kilerleri dolduran birikiminin, zanaatkarların becerilerinin çeşitliliğinin ve zenginliğinin hikayelerle görünür kılınıp, girişimciler ve kooperatifler için yenilikçi girişim fırsatlarını ortaya çıkarmanın yanı sıra yerel ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen proje, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri aracılığıyla yürütülecek.

Konuyla ilgili DOKA'dan yapılan açıklamada "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan (SOGEP) - Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısı başlamıştır. SOGEP Programının amacı programın uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Anadoludakiler markası ile de topraklarımızın zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amaçlanmaktadır" denildi.

Hazırlanacak projelerin asgari bütçesinin 1 Milyon TL olması gerektiği vurgulanan açıklamada projelerin öncelikli olarak "İstihdam Edilebilirliği Artırmak, Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik, Sosyal İçerme ve Sosyal Sorumluluk" içermesi istenirken, "Kamu kurumları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısının asgari yüzde 10'dur. Kar amacı güden kuruluşlar, sadece öncelik 4 olan sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi olarak proje sunulabilir. Kar amacı güden kuruluşlar, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ancak iştirakçi olabilirler. Kar amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde 50'dir" bilgilerine yer verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı'na çıktı - Son Dakika

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