Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar Göreve Atandı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar Göreve Atandı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar Göreve Atandı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevini vekaleten yürüten Kemal Akpınar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın tensipleriyle bu göreve asaleten atandı. Akpınar, bölgenin kalkınması için yerelden ulusala, ulusaldan küresele insan odaklı çalışmalar yapacaklarını belirtti.

05.08.2024 11:44
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Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreterlik görevini 2 Ağustos 2023 tarihinden bu yana vekaleten yürüten Kemal Akpınar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın tensipleriyle bu göreve asaleten atandı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak "Ekonomisi güçlü, yenilikçi ve rekabetçi; bölgesel değerlerini korumuş; sosyal yönden gelişmiş ve bütünleşmiş; altyapısı tamamlanmış, sürdürülebilir çevre ve yüksek yaşam kalitesine sahip bir Doğu Karadeniz Bölgesi" şiarıyla yola çıktıklarını belirten Kemal Akpınar, amaçlarının bölgenin tüm dinamikleri ile birlikte yerelden ulusala, ulusaldan küresele insan odaklı kalkınma olduğunu ifade etti.

Ajans Genel Sekreteri olarak sorumluluğunun bilincinde olduğunu belirten Akpınar, "Bölgemizin tüm paydaşlarıyla ortak iş birliği kültürüyle kalkınma odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yerel kalkınma hamlesi hedefimizi, bölgemizin Türkiye Yüzyılı'na yakışır, güçlü, kalkınmış, daha yaşanabilir bir bölge olması için sürdüreceğiz. Şahsımı bu göreve layık gören Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır Bey'e ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanı Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti olmak üzere Yönetim Kurulumuzun kıymetli üyelerine ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü sayın Ahmet Şimşek'e şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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