Doğubayazıt'ta Kadın İstihdamı Artıyor - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Kadın İstihdamı Artıyor

Doğubayazıt\'ta Kadın İstihdamı Artıyor
22.06.2026 11:03
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki fabrika, bebek giyimi üretimi ve kadın istihdamıyla dikkat çekiyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde üretilen bebek ve çocuk giyim ürünleri Rusya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyaya ihraç edilirken, fabrika kadın istihdamına sunduğu katkıyla da öne çıkıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde faaliyet gösteren bebek ve çocuk giyim fabrikası, hem üretimi hem de sağladığı istihdamla bölge ekonomisine katkı sunuyor. KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren SERKA ve İl Özel İdaresinin destekleriyle faaliyetlerini geliştiren işletme, Doğubayazıt Tekstilkent'te üretimini sürdürüyor.

1993 yılında Bursa'da kurulan ve 2018 yılından bu yana Doğubayazıt'ta faaliyet gösteren fabrikada çıtçıtlı body, üçlü ve beşli setler ile yenidoğan grubu ürünler üretiliyor. Yıllık yaklaşık 2 milyon adet üretim gerçekleştiren işletmenin ürünleri Rusya, Azerbaycan, Balkan ülkeleri ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen işletme, ihracat pazarını genişletmenin yanı sıra bölgede daha fazla kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyor.

Fabrika Yöneticisi Habibe Uçar, işletmede yaklaşık 150 kişinin istihdam edildiğini belirterek, çalışanların yüzde 90'ını kadınların oluşturduğunu söyledi. Kadın istihdamına öncelik verdiklerini ifade eden Uçar, hedeflerinin çalışan sayısını 400'e çıkarmak olduğunu kaydetti.

Bölgedeki kadınlara önemli bir istihdam kapısı sunan fabrikada iki yıldır çalışan Şehriban Ezgi ise kadınların meslek edinmelerine ve ekonomik hayata katılımlarına katkı sağlayan işletmede çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Fabrikada iki yıldır çalışan Şehriban Ezgi de işletmenin kadınlara sağladığı istihdam imkanlarının önemine dikkat çekti. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kadınların çalışma hayatına katılabileceği alanların sınırlı olduğunu belirten Ezgi, "Bir kadın çalışan olarak burada bulunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Kendi mesleğimizi öğreniyor, geleceğimize yönelik adımlar atıyoruz. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve ekonomik özgürlüğünü kazanabilmesi çok önemli. Her kadının hayali kendi işinin ustası olabilmektir. Burası da bize o desteği veriyor. Bu nedenle burada çalışmaktan mutluyuz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, İhracat, Ekonomi, Bebek, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğubayazıt'ta Kadın İstihdamı Artıyor - Son Dakika

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