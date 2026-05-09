Doğum İzni Süresi Uzatıldı
09.05.2026 20:19
Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya, analık ödeneği süresi uzatıldı. 1 Mayıs 2026 sonrası otomatik ödeme.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan açıklamasında, "Aile yapısının güçlendirilmesi, çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla analık ödeneği süresini tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkarttık. 1 Mayıs 2026 tarihi itibariyle devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödeme otomatik olarak yapılacaktır. 16 Ekim 2025 tarihi itibariyle doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için ise işverenlerinin Kurumumuza yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili sistemsel güncellemeler devam etmektedir. Annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kurumumuza ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise, "Çalışan annelerimizi desteklemek amacıyla yaptığımız düzenlemeyle analık ödeneği süresini uzatıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

