Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı

Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken, dolar 10,08 liradan, avro 11,51 liradan güne başladı. Dolar/TL kuru gün içinde bir rekor daha kırarak 10,28 seviyesine yükseldi. Öte yandan gram altın 614 TL, çeyrek altınsa bin liranın üstüne çıktı.

DOLAR, EURO VE ALTINDAN YENİ REKOR

Dün Dolar 10,07 ile, gram altın 604 lirayla, euro ise 11,53 lirayla zirveyi görmüştü. Yeni güne de rekorla başlayan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi. Saat 17.29 itibarıyla dolar 10,26'yla, gram altın 614 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor. Euro ise şu sıralar 11.65'ten işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.008 liradan, cumhuriyet altını ise 4.106 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.862 dolar seviyesinde bulunuyor.

İNDİRİM BEKLENTİSİ DOLARI HAREKETLENDİRDİ

Analistler TCMB'nin perşembe günkü kritik faiz kararı öncesinde 100 baz puanlık indirim beklentisi ile kasım ve aralık aylarındaki dış borç ödeme takviminin TL üzerinde baskı yarattığını belirtiyor.

Doları diğer kurlardan daha hızlı yukarı çeken bir diğer etken ise ABD enflasyon verisi sonrası oluşan parite etkisi olarak gösteriliyor.

Hatırlanacağı üzere Ekim ayında ABD'de aylık enflasyon yüzde 0.6'lık beklentiyi aşarak 0.9 gelmiş gelmiş ve yıllık enflasyonda öngörülerden 0.4 puan saparak yüzde 6.2 olarak gerçekleşerek ABD'de son 30 yılın en yüksek enflasyonu olarak kayıtlara geçmişti.

BAKAN ELVAN'IN MESAJINA RAĞMEN DOLAR YÜKSELİYOR

Öğlen saatlerinde enflasyon ve döviz kuru konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir" açıklamalarında bulunmuştu.