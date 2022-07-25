Dolar 17,77 TL'den Euro 18,17 TL'den Yeni Haftaya Başladı - Son Dakika
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Dolar 17,77 TL'den Euro 18,17 TL'den Yeni Haftaya Başladı

25.07.2022 11:16

Dolar kuru yeni haftaya 17,77 TL’den, euro kuru ise 18,17 TL'den başladı.

Dolar kuru yeni haftaya 17,77 TL'den, euro kuru ise 18,17 TL'den başladı.

Geçen haftayı yükselişle tamamlayan döviz kuru, yeni haftaya da artışla başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. Bu kararın ardından kademeli olarak yükselen dolar kuru 20 Aralık'tan sonra ilk kez 17,70'in üzerine çıktı. Dolar kuru geçen haftayı 17,73 TL, euro da 18,15 TL'den kapatmıştı.

Yeni haftaya da dolar 17,77 TL'den, euro da 18,17 TL'den başladı.

YORUMLAR
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Haftalık Seyrini Dolar 17,71 TL'den, Euro 18,15 TL'den Tamamladı Haftalık Seyrini Dolar 17,71 TL'den, Euro 18,15 TL'den Tamamladı Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 17,77 TL'den Euro 18,17 TL'den Yeni Haftaya Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar 17,77 TL'den Euro 18,17 TL'den Yeni Haftaya Başladı - Son Dakika
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