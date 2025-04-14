Dolar durdurulamıyor! 2025\'in ilki gerçekleşti

2025 yılında dolar, tarihindeki en düşük seviyeye geriledi. Dünya genelinde ekonomik dalgalanmalar ve politik belirsizlikler, doların değerinde büyük bir düşüşe neden oldu.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi Pazartesi günü yüzde 0.4 kadar düşerek, Çin ile ticaret geriliminin tırmanması ve küresel ekonomik büyümeye yönelik artan korkuların tetiklediği geçen haftaki yüzde 2.4'lük düşüşünü genişletti. Bu hareket, göstergeyi en son Ekim ayında görülen yılın en düşük seviyesine getirdi.

Trump yönetiminin hafta sonu akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara ve bellek çiplerine kadar pek çok ürüne uygulanan gümrük vergilerine ara vermesi, Trump ticaret savaşını yürütme konusunda esnek davranacağına dair bir umut yaratmıştı. Ancak Trump'ın tüketici elektroniği sektörüne özel bir ithalat vergisi uygulama ve mikroçipleri ulusal güvenlik tarife soruşturmasında inceleme sözü vermesinin ardından bu rahatlama geçici oldu.

DOLARA İLİŞKİN OLUMSUZ BEKLENTİLER ARTIYOR

Oslo'daki Sparebank 1 Markets AS'de kıdemli makro ve döviz stratejisti olan Dane Cekov "ABD dolarının sürekli olarak yükselmesi için, ABD ekonomisine uzun süreli zarar verilmeden önce ticaret savaşında hızlı bir barış anlaşmasına ihtiyaç var. Trump'ın gümrük tarifelerinin etkisi tüketim, enflasyon ve işgücü piyasası rakamları gibi somut verilerde ortaya çıktıkça ABD doları önümüzdeki aylarda zayıflamaya devam edecek" dedi.

Bloomberg anketine göre, ABD varlıkları üzerindeki baskı, yatırımcıların Trump'ın geçen hafta gümrük vergisi tutumunu yumuşatmasının ardından bile risklerini azaltacaklarını tahmin etmeleriyle birlikte çok az azalma işareti gösteriyor. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun verilerine göre, doların oynaklığını gösteren bir gösterge son iki yılın en yüksek seviyesinde kalırken, spekülatif yatırımcılar 8 Nisan'a kadar olan haftada Ekim ayından bu yana ABD para biriminde daha fazla açığa geçti.

YURT İÇİN PİYASALARDA SON DURUM

Cuma günü yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 38,0580'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 38,0260 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 43,3990'dan ve sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 50,0020'den satılıyor.