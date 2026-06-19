Dolar Endeksi 13 Ayın Zirvesinde - Son Dakika
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Dolar Endeksi 13 Ayın Zirvesinde

19.06.2026 12:48
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Fed'in 'şahin' mesajları ve Orta Doğu belirsizlikleri doları destekleyerek endeksi 101,13'e çıkardı.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" mesajları ve Orta Doğu'da sağlanan uzlaşının belirsizlik taşımasıyla birlikte 101,13 seviyesine çıkarak son 13 ayın zirvesini gördü.

Orta Doğu'da oluşturulan barış ikliminin İsrail'in Lübnan'ı hedef alması sonucu İran'ın müzakerelerden çekilmesiyle tehlikeye girmesi ve Fed'in gelecek dönemde "şahin" politikalara dönebileceğinin sinyalini vermesi, doları diğer para birimleri karşısında destekledi.

Fed, önceki gün politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tutarken, kısaltılan politika metninde fiyat istikrarı üzerinde duruldu. Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,4'ten 3,8'e yükseltti.

Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh, karar sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirterek, fiyat istikrarını sağlama konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Bu gelişmeler sonrasında para piyasalarında yıl sonuna kadar bir kez faiz artışı yapılması ihtimali güçlendi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül toplantısında yüzde 89 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, fiyat artışlarındaki hızlanmayı gözler önüne serdi. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 arttı. Bu dönemde piyasa beklentisine paralel artan TÜFE, yıllık bazda Nisan 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Dolar endeksi, bu gelişmeler, Fed'in "şahin" mesajları ve Orta Doğu'da sağlanan uzlaşının belirsizlik taşımasıyla birlikte 101,13 seviyesine çıkarak son 13 ayın zirvesini gördü. Endeks, 16 Mayıs 2025 tarihinde 101,25 seviyesinde bulunuyordu.

Avro/dolar paritesi yaklaşık 3,5 ayın en düşük seviyesinde

Avrupa Merkez Bankasının yıl genelinde sıkı duruşunu sürdürmesi beklense de bölgede güçlenen enerji arz sıkıntıları kaynaklı maliyet baskılarının gücünü koruması avro/dolar paritesinin aşağı yönlü risklere karşı hassasiyetini artırıyor.

Dolardaki güçlü seyirle avro/dolar paritesi bugün 1,1418 ile 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü ve şu sıralarda 1,1460'ta dengelendi.

Sterlin/dolar paritesi de 1,3163 ile 31 Mart'tan beri en düşük seviyeden işlem gördü. Parite, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,3229 seviyesinde seyrediyor.

Dolar/yen paritesi ise dün 161,81 ile 10 Temmuz 2024'ten bu tarafa en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yeni günde yüzde 0,1 düşüşle 161,29'da bulunuyor.

"Güvenli liman talebi ve faiz oranı farkları doları etkiledi"

Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, doların döngüsel destek bulduğu bir aşamaya girildiğinin söylenebileceğini belirtti.

Dolarda uzun vadeli bir düşüş eğilimi olduğu düşünülse de bunun döngüsel yükselişlere alan açabileceğinin kabul edilebileceğini söyleyen Foley, son 2 ayda güvenli liman talebi ve faiz oranı farkları gibi unsurların doları etkileyen belirgin faktörler olarak öne çıktığını ifade etti.

Foley, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlarında piyasanın çeşitli G10 merkez bankaları için faiz artışlarını fiyatlamaya yöneldiğini ancak Fed'e yönelik faiz artışı beklentilerinin esas olarak mayıs ayında ortaya çıktığını dile getirdi.

Bu beklentilerin, Fed Başkanı Warsh'un sıkı para politikası yanlısı söylemiyle bu hafta daha da güçlendiğini vurgulayan Foley, şunları kaydetti:

"Avro/dolar paritesi, dolar endeksinin önemli bir bileşenidir. Bizim görüşümüze göre Avrupa'daki büyüme zayıflıkları, geçen yılki yükseliş eğilimli avro momentumunun kaybolduğunu göstermektedir. Bu da dolar endeksinde daha fazla yukarı yönlü potansiyel yaratacaktır. Avro/dolar paritesi, 1 aylık hedefimiz olan 1,15 seviyesinin altına gerilemiştir. 3 aylık 1,16 hedefimiz, Warsh'un daha 'güvercin' bir duruş sergilemesini varsayıyordu. Dolar görünümümüzü bu ayın ilerleyen günlerinde yeniden değerlendireceğiz."

"Fed'in 'şahin' mesajları dolarda yukarı yönlü momentumu canlandırdı"

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de Fed'den gelen daha 'şahin' mesajların, dolarda yukarı yönlü momentumu yeniden canlandırdığını belirtti.

Teknik açıdan endeksin mart zirvesinin üzerine çıkarak yılın başından bu yana yeni bir tepe yapma olasılığını içeren bir senaryonun değerlendirilebileceğini kaydeden Matys, "Dolar için bir diğer destek unsuru ise ABD ile İran arasındaki çatışmayı sonlandırmaya yönelik nihai bir anlaşmaya varılmasının zorlaşması durumunda ortaya çıkabilir." dedi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Döviz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar Endeksi 13 Ayın Zirvesinde - Son Dakika

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