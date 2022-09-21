Dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıktı - Son Dakika
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Dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıktı

21.09.2022 19:03
Dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıktı

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde 20 yıl aradan sonra tekrar 111 seviyesinin üzerini gördü.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde 20 yıl aradan sonra tekrar 111 seviyesinin üzerini gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi dalgalı seyir sürerken, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçları arayacak.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu akşam 21.00'de faiz kararını açıklayacak.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini dile getirerek kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek, askeri kısmi seferberlik ilan etti.

Putin'in açıklamalarının risk algısını artırması ile küresel ölçekte dolar talebi arttı.

Buna bağlı olarak 111,056 ile Haziran 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, 18: 55 itibarıyla 111'in altında dengelendi.

Şu dakikalarda dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 18,3290, avro/TL yüzde 0,8 azalışla 18,1160, sterlin/TL yüzde 0,5 düşüşle 20,7700'den satılıyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıktı - Son Dakika

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