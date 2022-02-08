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Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

08.02.2022 07:56
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 08 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,6180 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:56 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,6130 TL ve satış fiyatı ise 13,6130 TL oldu. Euro alış fiyatı 15,55 TL ve satış fiyatı ise 15,55 TL oldu.

Haftaya yükselişle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 13,61 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,55 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 08 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,6180 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:56 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,6130 TL ve satış fiyatı ise 13,6130 TL oldu.

Dolar alış: 13,61

Dolar satış: 13,61

EURO KAÇ TL?

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 08 Şubat 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,5530 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:58 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,5515 TL ve satış fiyatı ise 15,5515 TL oldu.

Euro alış: 15,55

Euro satış: 15,55

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Ekonomi, Şubat, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika
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