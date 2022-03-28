Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

28.03.2022 09:11
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 28 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,8342 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 09:10 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,8300 TL ve satış fiyatı ise 14,8300 TL oldu. Euro alış fiyatı 16,24 TL ve satış fiyatı ise 16,24 TL oldu.

Güne düşüşle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 14,83 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 16,24 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 28 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,8342 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 09:10 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,8300 TL ve satış fiyatı ise 14,8300 TL oldu.

Dolar alış: 14,83

Dolar satış: 14,83

EURO KAÇ TL?

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 28 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 16,2472 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 09:10 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 16,2428 TL ve satış fiyatı ise 16,2428 TL oldu.

Euro alış: 16,24

Euro satış: 16,24

YORUMLAR
500

Ekonomi, dolar, Euro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika


Son Dakika
09:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:05 Yardım etmek için durdular! Zincirleme kazaya sebep oldular: 1 ölü 1 yaralı
08:27 2 Oscar sahibi oyuncu Sean Penn: Zelenski'yi konuşturmazsanız ödüllerimi yakarım
08:24 Oscar Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! En beğenilen kadın Jessica Chastain oldu
08:21 Nişan fotoğraflarını ilk kez yayınladılar! Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin mutlu günleri böyleymiş
08:15 Ukrayna, Lutsk şehrini vuran füzenin Belarus'tan fırlatıldığını açıkladı!
08:12 Oscar Töreni'nde Will Smith komedyeni yumrukladı!
08:09 Terör örgütü PKK, cami basıp Kur'an-ı Kerim yaktı!
02:26 Sanat dünyasının gözü bu törendeydi! 94'ncü Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
01:16 Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 09:20:51. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement