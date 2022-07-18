Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 107,1'in destek, 108,5'in direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Analistler, Fed'in temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin piyasa beklentilerinin güçlenmesiyle doların diğer para birimleri karşısında gerilediğini ancak, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 17,4850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,02 değer kazancıyla 17,7280'den, sterlin/TL yüzde 1,50 primle 20,8980'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 107,4 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.