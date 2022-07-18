Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek - Son Dakika
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Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek

18.07.2022 11:57

Dolar/TL'de 17'nin üzerindeki seyir yaşanıyor. Ancak 17.45 seviyelerinde duran doların piyasalar karşısındaki bekleyişi sürüyor. Uzmanlar, Fed'in 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine beklentilerine rağmen oynaklığın devam edeceğini tahmin ediyor.

Cuma günü uluslararası piyasada satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 17,4001'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 17,4850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,02 değer kazancıyla 17,7280'den, sterlin/TL yüzde 1,50 primle 20,8980'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 107,4 seviyesinde bulunuyor.

100 BAZ PUANLIK ARTIŞ İHTİMALİ ZAYIFLADI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıflaması dolar endeksini baskılıyor.

Analistler, Fed'in temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin piyasa beklentilerinin güçlenmesiyle doların diğer para birimleri karşısında gerilediğini ancak, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

TEKNİK AÇIDAN 107,1 DESTEK SEVİYESİNDE

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 107,1'in destek, 108,5'in direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek - Son Dakika

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