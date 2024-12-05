Dolar Milyarderleri Servetini 14 Trilyona Çıkardı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar Milyarderleri Servetini 14 Trilyona Çıkardı

Küresel belirsizlikte dolar milyarderlerinin serveti son 10 yılda %121 artarak 14 trilyon dolara ulaştı.

05.12.2024 14:49
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Küresel ekonomide belirsizliğin arttığı bir ortamda dolar milyarderlerinin serveti son 10 yılda yüzde 121 artarak 14 trilyon dolara ulaştı.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS'nın "2024 UBS Milyarder Hedefleri Raporu" yayınlandı.

Buna göre, 2015-2024 arasında küresel milyarderlerin serveti 6,3 trilyon dolardan 14 trilyon dolara yükselerek yüzde 121 arttı.

Aynı dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da yüzde 50 artarak 2 bin 682'ye çıktı.

Rapora göre, 2023'de 12 trilyon dolar olan milyarderlerinin servetleri 2024'te 2 trilyon dolarlık artışla 14 trilyon dolara yükseldi.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de milyarderlerin sayısı, sanayi ve teknoloji sektörünün öncülüğünde 751'den 835'e yükselirken, servetleri 4,6 trilyon dolardan 5,8 trilyon dolara ulaştı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'de ise milyarderlerin hem sayısında hem de servetlerin de azalış görüldü. Çin'de 2024 yılında milyarder sayısı 520'den 427'ye inerken, bunların servetleri ise 1,8 trilyon dolardan 1,4 trilyon dolara geriledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ise 109 milyarderin serveti 576 milyar dolar oldu.

UBS'in raporuna göre son 10 yılda servetlerinde en yüksek artışı teknoloji milyarderleri kaydetti. Teknoloji milyarderlerinin servetleri, yapay zeka, siber güvenlik, fintek, 3D baskı ve robotik alanında yaşanan ivmeden dolayı üç kat artarak 2,4 trilyon dolara ulaştı.

Raporda, Kovid-19 pandemisinden sonra daha fazla milyarderin daha az vergi, siyasi istikrar, iyi sağlık hizmetleri ve iyi okullar arayışıyla ikamet ettiği yerlerini değiştirdiği aktarıldı. Ayrıca son 10 yılda İsviçre, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'ye milyarderlerin ilgisi arttı.

Kaynak: AA

Ekonomi, İsviçre, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar Milyarderleri Servetini 14 Trilyona Çıkardı - Son Dakika

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