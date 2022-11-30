Güne yatay seyirle başlayan dolar, 18,64 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,6390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 19,2970'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 22,2910'dan satılıyor.
Dün yüzde 0,1 artışla günü 106,8 seviyesinden tamamlayana dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 106,6 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0350'den işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Brooking Enstitüsü'nde yapacağı konuşma öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.
Para piyasalarında Fed'in aralıktaki toplantıda yüzde 68 ihtimalle 50, yüzde 32 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.
Bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının da yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106'nın destek, 107 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 ile beklentiler paralelinde büyüdü.
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