Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106'nın destek, 107 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi. Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 ile beklentiler paralelinde büyüdü.

Bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının da yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Güne yatay seyirle başlayan dolar, 18,64 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.