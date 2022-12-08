Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 104,7'nin destek, 106,8'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Analistler, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek haftaki toplantılarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerle piyasalarda temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Kaynak: AA

Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika

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