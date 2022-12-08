Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı

08.12.2022 11:23

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasından sonra 18,64 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 18,61-18,66 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü 18,6372 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 18,6450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 19,6140'tan, sterlin/TL yatay seyirle 22,7750'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1'lik artışla 105,2'den işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,06 yükselişle 1,0520 seviyesinde dengelendi.

PİYASALARDAN TEMKİNLİ BİR SEYİR HAKİM

Analistler, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek haftaki toplantılarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerle piyasalarda temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

GÖZLER ECB BAŞKANI LAGARDE'IN AÇIKLAMALARINDA

Bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 6. Avrupa Sistemik Risk Komitesi'nde yapacağı açıklamalara çevrildiğini ifade eden analistler, son enflasyon verileriyle birlikte ECB'nin para politikası duruşunda yumuşama oluşabileceği beklentisinin güçlendiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 104,7'nin destek, 106,8'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı Güne yatay başlayan dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor Güne yatay başlayan dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor

Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:32 Disney Plus'tan büyük zam! Aylık abonelik 34,99 TL'den 64,99 TL'ye çıkartıldı
11:24 MHP'den "tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliği yasaklansın" teklifi
11:21 Apple ile gerginlik yaşayan Elon Musk, Twitter'ın aylık 8 dolar olan mavi tik ücretini, iPhone kullanıcıları için 11 dolar yapacak
11:14 Oyuncu Şevket Çoruh'un ekonomi isyanı sabah programına damga vurdu
11:05 Galatasaray'da taraftarı üzen sakatlık depremi! Yunus Akgün sahaya çıkamayacak
11:02 Yıllar onu teğet geçmiş! Kurtlar Vadisi'nde "Ştandart Kazım" karakterine hayat veren Kazım Çarman, son haliyle adından söz ettirdi
10:58 Yusuf Ziya Gümüşel'i makam odasında misafir eden AK Parti İlçe Başkanı İsmail Erdem de istismar olayına tepki gösterdi
10:56 Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Süper Lig hakkındaki sözleri futbolseverleri sinirlendirdi: Bilmediğin işlere bulaşma
10:52 Türk-İş'ten, "Asgari ücret 500 dolar olursa rekabetçiliğimizi kaybederiz" diyen TİM Başkanı Gültepe'ye sert tepki: Kendine işçi değil köle arıyor
10:47 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.071 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2022 12:03:48. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement