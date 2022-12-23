ABD'de ilk tahminlerde yüzde 2,9 olarak açıklanan 3. çeyrek büyüme verisi dün yüzde 3,2'ye revize edildi. Analistler, bugünden itibaren başlayan Noel tatillerinin etkisiyle piyasalarda işlem hacimlerinin düşebileceğini belirterek, bugünün veri gündeminde ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,68 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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