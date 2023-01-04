Dolar 18,74 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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Dolar 18,74 lira seviyesinden alıcı buluyor

04.01.2023 11:38

Güne yükselişle başlayan dolar 18,7380 seviyelerinden satılıyor. Aynı dakikalarda avro 19,8460'tan, sterlin ise 22,5410'dan işlem görüyor.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,7380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 19,8460'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 22,5410'dan satılıyor.

Dün yüzde 1'e yakın yükselişle 104,5 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 104,3'ten işlem görüyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0590 seviyesinde hareket ediyor.

PİYASALARDA OYNAKLIK ARTABİLİR

Analistler, küresel piyasaların resesyon ve enflasyon ikilemi arasında yön bulmakta zorlandığını kaydederek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildiğini söyledi. Tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini belirten analistler, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

FED'İN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra ISM imalat sanayi PMI ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103'ün destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Dolar 18,74 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

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